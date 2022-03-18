Російських окупантів почали обстрілювати снарядами з інструкцією, як здатися в полон

Артилерійський дивізіон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади обстрілює територію, де розміщені російські війська, снарядами, напакованими листівками з детальними інструкціями здачі в полон

Про це повідомив прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі й листівки падають на позиції рашистів.

У них детально розписаний алгоритм здачі в полон із гарантіями:

- збереження життя;

- гуманного ставлення;

- можливості спілкування телефоном із рідними у Росії;

- амністії та повернення додому після завершення бойових дій.

Крім того, військовим Російської Федерації, які добровільно складуть зброю, виплачується грошова компенсація в розмірі 5 мільйонів рублів.

"Російські військові здаються 128-й бригаді навіть без листівок, однак інструкції з гарантіями будуть додатковим стимулом припинити бойові дії й скласти зброю", – підсумував Галас.