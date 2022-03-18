Кулеба про санкції проти Росії: Нічого складнішого за історію зі SWIFT не було - довелося йти на заборонений в дипломатії прийом

Українським дипломатам довелося йти на вкрай недипломатичний прийом задля блокування доступу російських банків до системи SWIFT.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу відверто, що якби ми діяли інструментами класичної дипломатії, то жодного відключення російських банків від SWIFT ми не отримали би. Було два вирішальні моменти для отримання цього результату. Перший – це було онлайн-включення президента Зеленського на саміт лідерів Європейського союзу. Це те включення, де він сказав, що, можливо, ви востаннє бачите мене живим. Це спілкування справило на них величезне враження. А, здається, наступного дня чи через день я включився на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу, де вони обговорювали, які саме санкції запроваджувати. Перед цим, у мене там є друзі, які зливали інформацію – писали, що по SWIFT нічого не виходить. І на момент включення я знав країни, які блокують SWIFT.

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І довелося йти на вкрай недипломатичний, в принципі, заборонений в дипломатії прийом – це називати всіх по іменах. Причому не по іменах країн, а конкретно по прізвищах, по іменах людей. І я це зробив.



Це дуже, м’яко кажучи, не за правилами, це було надзвичайно ризиковано. Але я розумів, що або зараз, або ніколи, і тому я це зробив. Я назвав п’ять прізвищ.



За моєю інформацією, після того, як я відключився, і вони продовжили засідання, там відбувався просто армагеддон. Десь протягом наступних двох годин троє з названих мною колег мені зателефонували – точніше двоє зателефонували, а один надіслав повідомлення. Повідомлення було такого змісту: "Як ти смієш оббріхувати мене і мою країну, що ми там проти чогось. Ми насправді ніколи цей SWIFT навіть не обговорювали".



Тобто було неприємно, але мені було все одно, тому що головне, що я зрозумів, що він дає задню. Інша людина подзвонила і мало не зі сльозами в голосі почала говорити: "Зрозумій, це так складно, це призведе для нашої країни до таких наслідків, ми не можемо на таке піти, у нас виростуть ціни, в будинках наших громадян не буде світла".



Я сказав: "Дивись, ви хвилюєтесь за те, що у вас світла не буде в будинках? Ми хвилюємося за те, що у нас взагалі не буде будинків, тому що їх розбомблять. Погодьтеся, що це не співмірні речі".

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А третій дзвінок був такий: "Дмитро, я тебе почув, я щойно вийшов до наших ЗМІ, зробив пресконференцію і сказав, що моя країна підтримує повне відрубання Росії від SWIFT, ми за вас".



Отак от ми пробили відключення російських банків від SWIFT", - розповів Кулеба.



"Скажу чесно, що за всю мою дипломатичну кар’єру нічого складнішого за історію зі SWIFT не було. Але результат є, і це табу – зняте. А зараз два дні тому я говорив із міністром закордонних справ однієї дуже-дуже впливової країни ЄС. Він мені сказав одну фразу, і я тепер хочу, щоб цю фразу мені повторили всі міністри закордонних справ країн Європейського союзу. Фраза звучить так: "Дмитре, у нашого уряду більше немає жодних табу щодо будь-яких санкцій стосовно Росії". Оце той настрій, який потрібен для того, щоб дійсно здобули повну і безповоротну санкційну перемогу над Росією", - резюмував міністр.