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Триває збір на надійне авто для одного з підрозділів ЗСУ

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Триває збір на надійне авто для одного з підрозділів ЗСУ
Один з підрозділів ЗСУ, який захищає Україну на Донбасі, потребує надійного авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав воїн Vadym Savvon.

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Допис датується 25 лютого, однак за інформацією редакції допомога цьому підрозділу все ще актуальна.

"Виходячи з постулату що ми навіть під час військового стану у цивільних нічого вилучати не будемо, я вам прямо зараз, останній раз нагадую:

Знайомий мені підрозділ, з бійцями якого я вже півтора року як з рідними, ще "на позавчора", з січня місяця, від першого дня в зоні ООС, нуждається в піджопному, швидкому та надійному транспорті, - повідомив боєць.

Отриманий в бригаді нівашевролєт справно відповідає своєму російському походженню і цілком годен носити назву нівадівєрсант бо вже зіжрав на безкінечні ремонти біля 8тис.грн спільнокошту бійців.

Не буду перечислять всіх волонтерів, до яких звертався з цим питанням. Можете уявити, яке у них зараз навантаження, тому поки це безрезультатно. По моєму проханню друзі оголосили збір коштів. Він більш менш успішний, в основному це пожертви людей яких знаю багато років особисто. На даний момент є 700 $ та трохи більше 11 тис.грн.

Чув про патреони, вся таке, на що зараз просто фізично нема часу, і виходячи з другого постулату що військові всім забезпечені(так і є) і не мають права вимагати кошти, я оголошую останнє прохання: 7 травня мені 50".

Бажаючі кинути гривню на ювілей, на ДНр цьому несповнарозуму диваку в вистіраному камуфляжі, будь ласка, сюди:

Карта: 5168745605469854

Саввон Вадим Миколайович

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"Всьо до копійки піде на підрозділ. В першу чергу на авто. Навіть новий мультікам собі не куплю. В старому пройшов літо 2014, Іловайськ, полон. Прикипів він до мене", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • Koko Koko a88d7aee
    У нас в подземном паркинге в многоэтажке стоит около 30 джипов !!! Многие покрыты слоем пыли (хозяева давно живут на западе а квартиры сдают и машины тут оставили).
    ******!!! Почему военная администрация в условиях войны не забирает эти джипы для ВСУ?
    Бояться что толстосумы и чиновники взяточники обидятся на Киевскую власть за реквизицию машин? Или что?
  • Алексей Гуменюк 4e41b931
    Ашо у киви Шуфрича Рабиновича или Медвечука нет автомобилей в гараже?
  • оззи
    по львову видел десятки развалюх на непонятных номерах. оказалось это евробляхи, которые в европе отдают бесплатно и у нас ставят на регистрацию для нужд армии и теробороны тоже бесплатно.. обратитесь во львов. найдем.
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