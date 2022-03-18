"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива... Москва цього не допустить", - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не допустить передачі Україні від інших країн систем протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів.

Про це заявив Лавров заявив в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT, якого цитують РИА Новости та РБК, передає Цензор.НЕТ.

"Передача радянських С-300 з інших країн в Україну неможлива і буде незаконною, Москва цього не допустить.

Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які ми вважатимемо, що перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це зрозуміло".

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Лавров також повторив свою мантру, що Росія напала на Україну нібито, щоб запобігти загрозі нападу України на квазіреспубліки "ЛНР" та "ДНР".

Він додав, що "денацифікація України передбачає скасування будь-яких законів, які дискримінують російськомовне населення".

За словами Лаврова, "ілюзія, що ми можемо розраховувати на західних партнерів, повністю зруйнована", тому зараз Росія "може розраховувати лише на себе та союзників".

Він також вважає, що "Захід прагне маргіналізувати Росію, зупинити її розвиток" і зараз "чинить безпрецедентний тиск".