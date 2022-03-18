Представники України затягують перемовини, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, - Путін
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Кремля.
Як зазначається, Путін під час бесіди назвав нереалістичними вимоги, що висуваються на переговорах українською стороною.
"Продовжено обговорення ситуації навколо України", - йдеться у повідомленні. Як заявили в пресслужбі, Путін виклав оцінки ходу переговорів російських та українських представників, що ведуться у відеоформаті.
"Відзначено, що київський режим прагне всіляко затягнути переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції. Тим не менш, російська сторона готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів", - цитує Путіна його пресслужба.
Крім того, як зазначається, Путін звинуватив українських військових у нібито ракетних обстрілах житлових кварталів Донецька та Макіївки. Про обстріли житлових кварталів неокупованої території України та масштабні людські жертви внаслідок російських обстрілів Путін, втім, не згадав.