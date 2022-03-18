Повноваження Росії у Дунайській комісії зупинено через агресію проти України, - Мінінфраструктури

На позачерговій сесії 17 березня Дунайська комісія прийняла постанову про засудження Росії за порушення принципів щодо вільного та безпечного судноплавства на Дунаї, а також інтересів та суверенних прав України.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

"На Росію покладається відповідальність за економічні збитки внаслідок зменшення вантажообороту в дельті Дунаю і в Чорному морі через воєнні небезпеки. Відповідне рішення Дунайської комісії є результатом спільної роботи фахівців Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України та Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", - йдеться у повідомленні.

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Прийнята постанова передбачає наступне:

- повноваження будь-якого представника Росії в Дунайській комісії чи його заступників відхиляються до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів;

- представники Росії відсторонені від роботи усіх засідань Дунайській комісії і її робочих органів;

- громадяни Росії будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату Дунайській комісії;

- звернення до Комітету з перегляду Белградської Конвенції для пошуку рішень щодо того, чи може Росія, як непридунайська держава, бути і надалі стороною Конвенції.

"Ще з початку 90-х років українська делегація в Дунайській комісії активно виступала проти членства Росії як правонаступниці Радянського союзу, яка не є придунайською державо. Проте, це не знаходило розуміння та підтримки партнерів", - зазначило МІУ.

У 2021 році головою Дунайської комісії вперше став представник України, а саме посол України в Угорщині Любов Непоп. За ініціативою Мінінфраструктури та рішенням голови Дунайської комісії була скликана 12-та позачергова сесія, в рамках якої й були прийняті безпрецедентні рішення, яких не вдавалося досягнути з 90-х років.