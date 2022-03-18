У Верховному Суді розповіли, як розглядатимуться справи, якщо когось з учасників процесу не можуть розшукати

Якщо немає підтвердження від людини, що вона просить розглядати справу без її участі, й немає цієї людини в судовому засіданні, цю справу не розглядатимуть.

Усі такі справи відкладатимуть до з’ясування ситуації. Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, пояснюючи, як працюють суди в умовах воєнного стану, коли багато людей, які є учасниками судових процесів, вимушені були покинути свої домівки.

"Судам рекомендовано в разі неявки сторін відкладати розгляд справи на інші дати. Адже люди справді через об’єктивні причини не можуть дістатися до судів. Можливо, хтось із учасників процесу служить нині в Збройних силах України чи територіальній обороні", - пояснив голова Верховного Суду.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, нині в Україні не працює 116 судів через окупацію або розташування в зоні активних бойових дій. Підсудність цих судів оперативно змінюється за рішенням Верховного Суду.

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