Тижнева інфляція в РФ перевищила 2%. Це найбільший темп з 1998 року
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Інфляція в РФ з 5 по 11 березня становила 2,09%. Річна інфляція пришвидшилася до 12,5%. Це максимальний темп інфляції з 1998 року.
Про це свідчать дані Росстату, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
З початку місяця ціни в Росії станом на 11 березня зросли на 3,38%, з початку року - на 5,62%.
Суттєво подорожчали цукор, побутова техніка та електроніка, ліки, овочі, фрукти, побутова хімія, товари й продукти для дітей.
Мінекономрозвитку РФ оцінило річну інфляцію в РФ на 11 березня також на рівні 12,54%.
Інфляція в РФ у 2022 році може становити 20%, а ВВП впасти на 8%, очікують аналітики, опитані Центробанком РФ.