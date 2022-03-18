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Путін та Зеленський можуть зустрітися у разі підписання мирного договору, якщо буде необхідність, - Пєсков

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Путін та Зеленський можуть зустрітися у разі підписання мирного договору, якщо буде необхідність, - Пєсков
Необхідність зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським залежить від того, яким буде мирний договір. А саме від його модальності.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, за його словами, зустріч президентів може відбутися у разі підписання мирного договору. Але її необхідність залежить від модальності мирного договору.

За його словами, цю зустріч потрібно буде ще узгодити.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ДОГОВІР МАЄ БУТИ ЛИШЕ ОДИН-ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ СМЕРДЮЧОЇ ЛАПАТНОЇ БАЛАЛАЙНІ...
  • Юрій Петрович c92ca1ad
    Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

    Иерихонский Кот
    @ierikhonsky_kot
    1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
    2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
    3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
    4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
    5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
    6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
    7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
    8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
    9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
    10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
    11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
  • Тетяна Тать
    нє
    не можуть, бо ця гадя потірялася
    раша вже забула в якому бункері це падло законопатилося
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