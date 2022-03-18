ДБР про премії для співробітників на час воєнного стану: Йдеться виключено про підрозділи, що перебувають на передовій

Інформація, поширена деякими ЗМІ щодо додаткової грошової винагороди для всіх працівників ДБР, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, йдеться виключно про працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення перебувають на передовій.

"Вони пліч-о-пліч з підрозділами Головного управління розвідки, Нацполіції та іншими виконують бойові завдання. Підрозділи ДБР перебувають за місцями своєї дислокації", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Виключенням є підрозділи регіонів, де йдуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць жінок.

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"ДБР продовжує активно працювати на перемогу України. Виявляє ворожі ДРГ, порушує кримінальні провадження щодо колаборантів та робить багато іншого для протидії російській агресії та дотриманню правопорядку в Україні. На даний момент вже зареєстровано понад 120 кримінальних проваджень за державну зраду та колаборціонізм", - додають в ДБР.

"Просимо журналістів та власників медіа не розганяти зраду там, де її немає. Ми спільно з колегами по правоохоронному блоку, з усім народом України робимо все можливе і неможливе задля перемоги над російським агресором", - резюмують в Бюро.