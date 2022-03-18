Війська РФ майже витратили запас ракет: російські підприємства ВПК перевели на цілодобовий режим роботи, - Генштаб ЗСУ
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Російські війська витратили майже весь запас ракет та деяких видів боєприпасів.
Про це повідомив Гештаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та деяких видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення щодо переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, що залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи", - йдеться у повідомленні.