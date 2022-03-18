РФ змінила тактику через втрати. Ми збили майже 100 літаків, - командування Повітряних Сил

Українським військовим з початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків. Росії довелося поміняти тактику через колосальні втрати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.

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"Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо "ювілей" - 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по них засобами ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити", - сказав він.