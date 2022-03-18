Новини • Війна

РФ змінила тактику через втрати. Ми збили майже 100 літаків, - командування Повітряних Сил

50 19974
РФ змінила тактику через втрати. Ми збили майже 100 літаків, - командування Повітряних Сил
Українським військовим з початку війни вдалося збити майже 100 ворожих літаків. Росії довелося поміняти тактику через колосальні втрати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українська авіація знищила майже четверту частину літаків і половину вертольотів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування

"Тактику вони змінили, тому що зазнають колосальних втрат. Якщо нові дані підтвердяться, то незабаром матимемо "ювілей" - 100 збитих літаків (всього на початок війни вони зібрали 450), а по вертольотах вже досягли цієї цифри (всього було 250). Наша ударна авіація і артилерія вдало відпрацьовує по них засобами ППО, знищено під пів сотні одиниць, дещо вдається захопити", - сказав він.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шимус
  • Саша Пончик
    Такого позора касап ещё не знал. Слава Украине!
  • Артемій Золотарь
    Кацапы много раз позорно терпели поражений: от Наполеона,Японии, Финляндии,Афганистана,от Польши(1920 год),но именно ЗСУ их принудит к безоговорочной капитуляции.Лет на 100 рашисты умолкнут,а что дальше?Поэтому их надо развалить на "куски" и мы поможем всем народам,кто будет освобождаться от фашо-рашистов!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини