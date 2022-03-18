Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених, - Денісова

Україна не оголошуватиме даних про кількість військовополонених.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених. Потрібно робити все можливе, щоб їх обміняти", - сказала Денісова на брифінгу у п'ятницю.

Проте вона зауважила, що у деяких слідчих ізоляторах є "військовополонені Російської Федерації, російського агресора".

"Ми відстежуватимемо дотримання їхніх прав, тому що нам треба виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначила Денісова.

Вона також сподівається, що і російська сторона дотримуватиметься цієї конвенції.

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