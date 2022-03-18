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Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених, - Денісова

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Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених, - Денісова
Україна не оголошуватиме даних про кількість військовополонених.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених. Потрібно робити все можливе, щоб їх обміняти", - сказала Денісова на брифінгу у п'ятницю.

Проте вона зауважила, що у деяких слідчих ізоляторах є "військовополонені Російської Федерації, російського агресора".

"Ми відстежуватимемо дотримання їхніх прав, тому що нам треба виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначила Денісова.

Вона також сподівається, що і російська сторона дотримуватиметься цієї конвенції.

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Топ коментарі

  • Sleid
    А хіба нам хтось об'являв війну ? В нас нема військовополонених ! Є тільки терористи, а вони не мають відношення до Женевської конвенції.
  • Олексій Панкратов
    Які права можуть бути в людей, які порушили навіть правила ООН?
  • Ірландія
    Їхні права залишились в москальщин
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