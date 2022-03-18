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Євросоюз надав Україні ще 300 млн євро фіндопомоги

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Євросоюз надав Україні ще 300 млн євро фіндопомоги
Європейський союз переказав ще 300 млн євро фінансової допомоги для України. На цьому підтримка Брюсселя не зупиниться.

Про це повідомив у твіттері віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Він також додав, що ЄС вперше профінансує закупівлю і доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.

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