Окупанти провадять активну дезінформацію серед населення Харківщини та поширюють фейки, - Синєгубов

Російські окупанти вдають для своїх пропагандистів, що буцімто роздають гуманітарну допомогу мешканцям на тимчасового захоплених територіях Харківщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари тощо.

Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу "картинку", знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють "російським визволителям"", - йдеться в повідомленні.

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За словами Синєгубова, російські окупанти провадять активну дезінформацію серед місцевого населення та поширюють фейки.

Очільник військової адміністрації отримувати інформацію лише через офіційні канали комунікації від влади.