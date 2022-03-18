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Китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку напередодні розмови Байдена і Сі Цзіньпіна

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Китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку напередодні розмови Байдена і Сі Цзіньпіна
Китайський авіаносець "Шаньдун" проплив неподалік острова Цзіньмень, який розташований поблизу китайського міста Сямень і контролюється Тайванем. Це відбулося за кілька годин до розмови Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що ці відомості надали британському виданню власне джерело на умовах повної анонімності.

У матеріалі йдеться, що після цього ракетний есмінець Сполучених Штатів USS Ralph Johnson попрямував за авіаносцем. За ситуацією спостерігали також ракетні кораблі Тайваню.

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Зазначається, що USS Ralph Johnson, есмінець з керованими ракетами Arleigh Burke, стежив за авіаносцем принаймні частково на своєму маршруті.

Джерело зазначає, що есмінець не мав літаків на палубі, і вони пливли на північ через протоку.

Напередодні американські видання повідомили, що Росія нібито запросила у Китаю військову допомогу.

Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    То не авіаносець, а рідний брат Кузі, овєанісущій крєйсєр.
  • Bogdan Resvii
    Вони просто *********, така сама імперіалістична херня.
  • Назар Курта
    Китайці вкурсі що корабель важче води?
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