Китайський авіаносець "Шаньдун" пройшов через Тайванську протоку напередодні розмови Байдена і Сі Цзіньпіна
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Китайський авіаносець "Шаньдун" проплив неподалік острова Цзіньмень, який розташований поблизу китайського міста Сямень і контролюється Тайванем. Це відбулося за кілька годин до розмови Джо Байдена і Сі Цзіньпіна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що ці відомості надали британському виданню власне джерело на умовах повної анонімності.
У матеріалі йдеться, що після цього ракетний есмінець Сполучених Штатів USS Ralph Johnson попрямував за авіаносцем. За ситуацією спостерігали також ракетні кораблі Тайваню.
Зазначається, що USS Ralph Johnson, есмінець з керованими ракетами Arleigh Burke, стежив за авіаносцем принаймні частково на своєму маршруті.
Джерело зазначає, що есмінець не мав літаків на палубі, і вони пливли на північ через протоку.
Напередодні американські видання повідомили, що Росія нібито запросила у Китаю військову допомогу.