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Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян

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Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян
Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів з РФ.

Про це представник сервісу розповів російській редакції Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ для користувачів із Росії буде заблокований, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.

RuTracker - один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.

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Нагадаємо, на початку березня роботу в РФ призупинили стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime Video та Megogo. Apple TV+ поки ще працює, але оплатити доступ проблематично через те, що App Store відмовляється працювати з російськими банками.

Топ коментарі

  • A San
    відключіть вже їх інтернет. Вони недостойні жить цивілізовано
  • Eight Wonder 56eae116
    То чувство, когда даже пиртаты против рабсии
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Сильний крок, дякуємо!
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