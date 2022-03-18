Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян

Торрент-платформа RuTraсker виступила проти війни Росії в Україні і блокуватиме доступ для користувачів з РФ.

Про це представник сервісу розповів російській редакції Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ для користувачів із Росії буде заблокований, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.

RuTracker - один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.

Дивіться: Росія націоналізує завод Volkswagen та переназве автомобіль на "Буратіно", - депутат Держдуми РФ Толстой. ВIДЕО

Нагадаємо, на початку березня роботу в РФ призупинили стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime Video та Megogo. Apple TV+ поки ще працює, але оплатити доступ проблематично через те, що App Store відмовляється працювати з російськими банками.