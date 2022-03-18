Найбільша торент-платформа RuTraсker заблокує доступ для росіян
Про це представник сервісу розповів російській редакції Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
Представник RuTraсker.org повідомив, що платформа "у поточній ситуації не підтримує жодних дій російської влади". Тому доступ для користувачів із Росії буде заблокований, навіть якщо Роскомнагляд прибере сайт із реєстру заборонених.
RuTracker - один з найбільших російськомовних торрент-трекерів, на платформі зареєстровано 2,14 млн роздач. Там можна завантажувати музику, книги, програмне забезпечення, додатки, фільми та багато іншого.
Нагадаємо, на початку березня роботу в РФ призупинили стримінгові сервіси Netflix, Amazon Prime Video та Megogo. Apple TV+ поки ще працює, але оплатити доступ проблематично через те, що App Store відмовляється працювати з російськими банками.