Змагання країн за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж за проведення Олімпіади, - Кулеба

Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін виявить готовність до такої зустрічі, то буквально хоч завтра, хоч післязавтра. Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова", - розповів він.

"Це та сама історія, яка була з нормандським самітом. Путін казав: "я ж готовий до нормандського саміту, але треба напрацювати. А з чим ми вийдемо з цього саміту? Хай наші помічники все погодять, а потім ми вийдемо на зустріч і все освятимо". Але зараз кардинально інша ситуація. Зараз є питання, які переговорники не можуть вирішити. Тобто вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували. А поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з Міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності. Всі зосереджені на цих речах – президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак, прем’єр-міністр, міністерство оборони, МЗС, всі працюють над тим, щоб в України була якомога сильніша позиція. Це зараз ключове", - пояснив Кулеба.

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"Уже конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч (Путіна та Зеленського. - Ред.). Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор", - зазначив міністр.