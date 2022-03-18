"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", - написала вона.
Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.
Фон дер Ляєн також повідомила про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.
"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона.