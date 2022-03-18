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"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС

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"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", - написала вона.

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Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.

Фон дер Ляєн також повідомила про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.

"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    8 лет украинцев уговаривали не качать лодку АТО ХУТИН НАПАДЕТ
    ОН ВСЕ РАВНО НАПАЛ
    Теперь раша внедряет в сознание НАТО , что если оно закроет небо ,
    ТО ХУТИН НАПАДЕТ
    Причем эту мысль проводят немецкие бизнесмены , которые боятся потерять доходы от работы с рашей ,
    ‼️‼️‼️ХУТИН НА СТРАНЫ НАТО ВСЕ РАВНО НАПАДЕТ , если они его сейчас не уничтожат
  • Rino Onix
    Екстрасенси говорять, що в майбутньому Україна буде одна зі самих розвинутих країн світі і її територія збільшиться у двічі.
  • Roman I 19915c5b
    Ок. Крок у вірному няпрямку ✊🇺🇦
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