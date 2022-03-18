"Європейський шлях України розпочався", - фон дер Ляєн щодо членства України в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом", - написала вона.

Читайте також: Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.

Фон дер Ляєн також повідомила про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.

"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває", - наголосила вона.

Читайте також: Все ще є країни, які проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Серед них Німеччина, - Кулеба