Висновок Єврокомісії щодо членства України в ЄС буде готовий за кілька місяців, - Зеленський
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Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом декількох місяців.
Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Мав предметну розмову з Президентом ЄК фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців", - написав він.
Зеленський зазначив, що Україна та Єврокомісія спільно рухаються до своєї стратегічної мети.