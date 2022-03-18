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Висновок Єврокомісії щодо членства України в ЄС буде готовий за кілька місяців, - Зеленський

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Висновок Єврокомісії щодо членства України в ЄС буде готовий за кілька місяців, - Зеленський
Висновок Європейської комісії щодо заявки України на членство у Європейському Союзі буде підготовлено протягом декількох місяців.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав предметну розмову з Президентом ЄК фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців", - написав він.

Зеленський зазначив, що Україна та Єврокомісія спільно рухаються до своєї стратегічної мети.

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Топ коментарі

  • Roman I 19915c5b
    Працюй далі, Зєля, тисни, дзвони, пиши, кричи ! Може потім ми тебе вибачимо. Дій, курва!
  • Bob Fayn
    В четвертый раз 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского разбила русскую понтонную переправу на одном и том же месте.
  • Мое Родителей
    Типа дали "себе" нам пару месяцев для завершения войны и что из этого выйдет.посмотрят?
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