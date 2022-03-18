"Закрийте небо!": у Львові відбулась акція вшанування пам'яті убитих загарбниками українських дітей. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
"Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною. Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє.
Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини росії та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky.
Захистіть українських дітей та українське небо!" - написав Садовий.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, станом на 18 березня від російських бомб та обстрілів загинуло 109 дітей і понад 130 – поранено.