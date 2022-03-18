ЄС допомагатиме українським біженцям, доки вони не зможуть повернутися додому, - фон дер Ляєн
Про це сьогодні під час віртуального виступу на Європейському форумі із регіонального розвитку заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Мільйони українців шукають укриття в Європейському Союзі, вони відірвані від своїх родин та від своєї країни бомбами путіна. Сцени війни є жахливими. Але зображення європейців, які вітають біженців, демонструють іншу картину – вони демонструють надію. Україна і Європейський Союз ніколи не були ближчими. До того, як українці зможуть безпечно повернутися додому та відновлювати свою незалежну та демократичну країну у мирі, ми будемо вітати та підтримувати їх. Тому що вони є частиною нашої європейської родини", - наголосила президент Єврокомісії.
Вона зазначила, що Єврокомісія минулого тижня представила програму CARE, яка регулює дії з допомоги біженцям в рамках програм та фінансування, що передбачені бюджетом ЄС для регіонального розвитку. Ця програма CARE дозволить національним урядам країн-членів будувати центри прийому біженців, розгортати мобільні лікарні, організовувати шкільне навчання для дітей. Ці фонди можуть також використовуватися для допомоги у працевлаштуванні біженців та у їх адаптації, наприклад, для організації мовних курсів в країнах перебування або дитячих дошкільних закладів.
"Програма CARE допоможе країнам-членам прийняти українських біженців швидко та гуманно", - додала Урсула фон дер Ляєн.
За даними Єврокомісії, бюджет Європейського Союзу на 2021-2027 роки передбачає виділення суми у 400 мільярдів євро на програми регіонального розвитку, ще близько 100 мільярдів євро для цих програм надають країни-члени.