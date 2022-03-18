ЄС допомагатиме українським біженцям, доки вони не зможуть повернутися додому, - фон дер Ляєн

Європейський Союз допомагатиме українцям, які рятуються на території країн ЄС від путінської війни, доки ці люди не зможуть безпечно повернутися додому для відновлення мирної та демократичної України.

Про це сьогодні під час віртуального виступу на Європейському форумі із регіонального розвитку заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мільйони українців шукають укриття в Європейському Союзі, вони відірвані від своїх родин та від своєї країни бомбами путіна. Сцени війни є жахливими. Але зображення європейців, які вітають біженців, демонструють іншу картину – вони демонструють надію. Україна і Європейський Союз ніколи не були ближчими. До того, як українці зможуть безпечно повернутися додому та відновлювати свою незалежну та демократичну країну у мирі, ми будемо вітати та підтримувати їх. Тому що вони є частиною нашої європейської родини", - наголосила президент Єврокомісії.

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Вона зазначила, що Єврокомісія минулого тижня представила програму CARE, яка регулює дії з допомоги біженцям в рамках програм та фінансування, що передбачені бюджетом ЄС для регіонального розвитку. Ця програма CARE дозволить національним урядам країн-членів будувати центри прийому біженців, розгортати мобільні лікарні, організовувати шкільне навчання для дітей. Ці фонди можуть також використовуватися для допомоги у працевлаштуванні біженців та у їх адаптації, наприклад, для організації мовних курсів в країнах перебування або дитячих дошкільних закладів.

"Програма CARE допоможе країнам-членам прийняти українських біженців швидко та гуманно", - додала Урсула фон дер Ляєн.

За даними Єврокомісії, бюджет Європейського Союзу на 2021-2027 роки передбачає виділення суми у 400 мільярдів євро на програми регіонального розвитку, ще близько 100 мільярдів євро для цих програм надають країни-члени.