Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном: Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії. Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні", - написав Зеленський.