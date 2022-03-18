"Найбільша санкція, яку росіяни почали відчувати у світі, - це зневага і ненависть", - Кулеба

У Росії зараз два головні болі. Перший – це вплив санкцій. Другий – це провал їхньої військової операції і втрати, яких вони зазнають в Україні.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Санкції працюють. У Росії зараз два головних болі. Перший – це вплив санкцій. Другий – це провал їхньої військової операції і втрати, які вони несуть в Україні. Це наші два головних важелі, в тому числі в переговорному процесі", - зазначив він.

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"За заголовками новин здається, що санкції насамперед зачепили мільярдерів. Вони зачепили насправді і мільйонерів, і середній клас, і простий, що називається, робочий люд. Росія скорочує бюджет, згортає програми фінансування своїх проектів. Є конкретна аналітика, цифри, які це показують. Ціни ростуть, інфляція росте. Тобто запустилися процеси руйнування російської економіки. Звісно, я отримую інформацію з дуже різних джерел, в тому числі від людей, які спілкуються з росіянами. І я знаю, що для росіян санкції – це надзвичайно велика проблема. Вони розуміють, що не лише у них особисті негаразди – не можна поїхати кудись, не можна вже яхту припаркувати там, де хочеться. І економіка Росії загальмована. Росіяни всіма силами будуть намагатися ці санкції зняти в будь-якому форматі, тому що розуміють довгострокові наслідки", - наголосив міністр.

"Але є ще найбільша санкція, яку росіяни почали відчувати у світі, від мільярдера до простого туриста – це зневага і ненависть до росіян. Вони від цього реально страждають. Буквально сьогодні мені розказували історію людей, доволі заможних, які в дорогому готелі у Франції зіштовхнулися з таким ставленням до себе, що такого приниження вони в житті не переживали. І це ставлення було тільки тому, що вони росіяни", - констатував Кулеба.