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Роскомнагляд звинуватив YouTube у тероризмі та вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів"

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Роскомнагляд звинуватив YouTube у тероризмі та вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів"
Роскомнагляд вимагає від компанії Google негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Комітету.

"Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян", - вважає регулятор країни-агресора.

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Роскомнагляд вимагає від Google LLC припинити трансляцію "антиросійських роликів".

Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включно з передплатою Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".

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Топ коментарі

  • Thinker 4a114ed1
    мрію прикинутися у світі де немає не тільки росії, а й ******** росіян!
    жодного!!!!!!!
  • Garinich
    Ну все, прощай ютуб. Зравствуй - рутуб и поварисч майор.
  • буков
    Москалі, виключайте світло на московії, діди з лучинами сиділи.
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