Роскомнагляд звинуватив YouTube у тероризмі та вимагає припинити трансляцію "антиросійських роликів"
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Роскомнагляд вимагає від компанії Google негайно припинити поширення погроз на адресу громадян Російської Федерації на відеохостингу YouTube.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Комітету.
"Користувачам відеохостингу YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації Російської Федерації та Республіки Білорусь. Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров'ю російських громадян", - вважає регулятор країни-агресора.
Роскомнагляд вимагає від Google LLC припинити трансляцію "антиросійських роликів".
Раніше YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включно з передплатою Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".