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Під приводом евакуації російські окупанти примусово переміщують громадян України з Донеччини до РФ, - Офіс Генпрокурора

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Під приводом евакуації російські окупанти примусово переміщують громадян України з Донеччини до РФ, - Офіс Генпрокурора
В Офісі Генерального прокурора повідомляють про примусове переміщення громадян України з Донецької області до РФ на підставі евакуації, у зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, з початку повномасштабної військової агресії представниками держави-окупанта під приводом евакуації проводиться примусове переміщення на територію РФ громадян України, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі відомства у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що такі дії окупанта є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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"Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі

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