Під приводом евакуації російські окупанти примусово переміщують громадян України з Донеччини до РФ, - Офіс Генпрокурора
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, з початку повномасштабної військової агресії представниками держави-окупанта під приводом евакуації проводиться примусове переміщення на територію РФ громадян України, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі відомства у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
В Офісі Генпрокурора наголошують, що такі дії окупанта є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.
"Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях", - наголошується в повідомленні.