Родина з 11-річним хлопчиком загинула внаслідок обстрілів в Ізюмському районі

Окупанти вдарили артилерією с. Заводи Ізюмського району Харківської області. Снаряд потрапив в будинок, де мешкала родина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"18 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Заводи Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього зруйновано житловий будинок. На той момент в ньому перебувала родина. Чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули на місці. Ще одна мешканка будинку отримала тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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