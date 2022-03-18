Путін погрожуватиме Заходу застосуванням ядерної зброї у разі тривалого опору України, - Пентагон

Президент Росії Володимир Путін може перейти на прямі погрози Заходу ядерною зброєю при тривалому опору України російському вторгненню. Принаймні, так вважають в американській розвідці.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил і скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, у той час як наступні економічні санкції, ймовірно, скинуть Росію в затяжну економічну депресію і дипломатичну ізоляцію", - зазначає директор розвідувального управління Пентагону Скотт Берріер в новому 67-сторінковому звіті.

На його думку, спротив України і санкції поставлять під загрозу здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси.

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"Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють сили Росії, вона, ймовірно, буде все більше покладатися на свої ядерні засоби стримування, щоб погрожувати Заходу і проектувати силу на свою внутрішню і зовнішню аудиторію", - додав він.