Путін погрожуватиме Заходу застосуванням ядерної зброї у разі тривалого опору України, - Пентагон
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Тривала окупація частини української території загрожує підривом особового складу російських збройних сил і скороченням їх модернізованого арсеналу озброєнь, у той час як наступні економічні санкції, ймовірно, скинуть Росію в затяжну економічну депресію і дипломатичну ізоляцію", - зазначає директор розвідувального управління Пентагону Скотт Берріер в новому 67-сторінковому звіті.
На його думку, спротив України і санкції поставлять під загрозу здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси.
"Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють сили Росії, вона, ймовірно, буде все більше покладатися на свої ядерні засоби стримування, щоб погрожувати Заходу і проектувати силу на свою внутрішню і зовнішню аудиторію", - додав він.