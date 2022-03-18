У Києві відновили роботу 400 підприємств
7 22626
Майже 400 підприємств Києва знову працюють.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації.
Заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич зазначив: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!"
Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на мапі, або у додатку "Київ Цифровий".
Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.