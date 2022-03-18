У Києві відновили роботу 400 підприємств

Майже 400 підприємств Києва знову працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації.

Заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич зазначив: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!"

Читайте також: На Тернопільщині розпочало роботу третє підприємство, евакуйоване з регіонів, що постраждали від російської агресії, - ОВА

Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на мапі, або у додатку "Київ Цифровий".

Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.