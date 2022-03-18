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У Києві відновили роботу 400 підприємств

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У Києві відновили роботу 400 підприємств
Майже 400 підприємств Києва знову працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київської міської військової адміністрації.

Заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич зазначив: "Наразі на мапі майже 400 підприємств. Київ працює!"

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Переглянути, який бізнес відновив роботу, можна на мапі, або у додатку "Київ Цифровий".

Наразі у столиці працюють кав’ярні, магазини одягу та взуття, перукарні, стоматології, ремонтні сервіси тощо.

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Топ коментарі

  • Сергей Владимирович b9c38e15


  • olele
    ВСУ отбросили российских оккупантов на 70 километров от Киева на правом берегу Днепра.

    «Мы полностью сорвали планы врага. По правому берегу реки враг остановлен почти на 70 километрах. По левому берегу у оккупантов было небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское, враг вообще отказался от активных наступательных действий», - рассказал бригадный генерал Александр Грузевич https://t.me/charter97_org/66941
  • Cristoffor Columbus
    ремонт обуви будут бомбить или парикмахерскую? любой вылет самолета стоит от 40 тыс у.е. плюс риск сбития. в чем там военная польза объектов
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