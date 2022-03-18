Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп

Президент США Джо Байден закликає главу КНР Сі Цзіньпіна вплинути на російське керівництво для вирішення ситуації в Україні.

Про це заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на Путіна для припинення військових дій", - сказала вона.

За словами заступника держсекретаря, США сподіваються, що Сі Цзіньпін "обере правильний бік історії".

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Згідно з розкладом, поширеним пресслужбою Білого дому, розмова президента США Джо Байдена та глави КНР Сі Цзіньпіна відбудеться у п'ятницю о 9:00 за вашингтонським часом (15:00 за Києвом).