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Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп

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Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на РФ, щоб зупинити війну в Україні, - Держдеп
Президент США Джо Байден закликає главу КНР Сі Цзіньпіна вплинути на російське керівництво для вирішення ситуації в Україні.

Про це заявила перший заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Байден закликає Сі Цзіньпіна використати вплив на Путіна для припинення військових дій", - сказала вона.

За словами заступника держсекретаря, США сподіваються, що Сі Цзіньпін "обере правильний бік історії".

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Згідно з розкладом, поширеним пресслужбою Білого дому, розмова президента США Джо Байдена та глави КНР Сі Цзіньпіна відбудеться у п'ятницю о 9:00 за вашингтонським часом (15:00 за Києвом).

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Уже не может. ***** закусило удило и мчится к пропасти. Оно - неуправляемо с 24 - го февраля.
  • Petrov Viktor
    А ему и говорят, меняем маленький Тайвань на Сибирь.
  • Andy S 89bd7d80
    Китайцам достаточно провести военные маневры возле границ мордора.
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