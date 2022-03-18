Україна пропонує обмежити транзит російського газу через "Північний потік-1" і переорієнтувати його на ГТС України, - голова ОГТСУ

Україна проводить активні переговори та консультації з європейськими та американськими партнерами щодо обмеження постачань російського газу в Європу через "Північний потік-1".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на телеканалі ICTV.

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"Ми вітаємо санкції проти "Північного потоку-2" і пропонуємо обмежити "Північний потік-1", тому що наразі у Польщі та Україні існують вільні потужності для того, щоб забезпечити додатковий обсяг транзиту через наш газопровід", - заявив голова ОГТСУ.

За його словами, збереження транзиту російського газу через українську ГТС в умовах війни є вкрай важливим фактором, який є додатковою гарантією збереження газотранспортної інфраструктури України від знищення російськими агресорами.

"У нас не існує окремої газопостачальної інфраструктури для місцевих споживачів, у нас вся система працює як єдина, і транзит, і транспортування здійснюється через одні й ті самі газопроводи. Тому для нас транзит під час війни - це своєрідна система ППО", - наголосив Макогон.

Як він зазначив, з початку війни транзит російського газу через ГТС України становить 109 млн куб. м на добу, що відповідає законтрактованим обсягам.

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