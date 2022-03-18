Акцент висвітлення змінюється. Китайські ЗМІ частіше повідомляють про вторгнення Росії в Україну, - NYT

З початку військового вторгнення Росії в Україну китайська сторона намагалася публічно дистанціюватися від війни, не критикуючи президента РФ Володимира Путіна. Але в останні дні головний новинний гігант Китаю, схоже, змінює риторику щодо конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Повідомляється, що акцент висвітлення війни Росії проти України зміщується з вихваляння російської військової потужності в бік мирних переговорів і висвітлення інформації про жертви ударів по мирному населенню.

Також популярність російської пропаганди впала в китайській соціальній мережі Weibo. Напередодні єдиним топовим матеріалом Weibo про війну був виступ президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США.

На думку професора міжнародних відносин в університеті Женьмінь в Пекіні Ши Іньхуна, це свідчить про зрушення в офіційному дискурсі Китаю.

"Це засновано на зміні громадської думки на материковому Китаї", - зазначив він.

Як пише NYT, в перші дні війни на державному каналі телекомпанії CCTV в основному підкреслювалося панування російських збройних сил в "операції" на території України. Але на цьому тижні з'явилося більше сюжетів за участю Зеленського і прямі згадки про напад з боку Росії.

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Аналогічний зсув спостерігається в Інформаційній політиці CGTN America - глобального підрозділу Державної телерадіомовної компанії Китаю.

"Те, чому Китай симпатизує, - це не Україна як суверенна держава, а український народ", - уточнив професор Ши.