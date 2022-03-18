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Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський

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Ми станемо повноправним членом ЄС, - Зеленський
Україна відбудує всю інфраструктуру, яка була знищена внаслідок російського вторгнення до нашої країни.

Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відбудуємо все – я не маю сумнівів у цьому. Ми станемо повноправним членом ЄС – кожен представник нашої держави працює для цього 24/7. Але життя вже буде іншим, і для багатьох – без тисяч сердець, зупинених цією війною. Вічна памʼять кожному, хто віддав життя за Україну! ", - зауважив глава держави. 

За його словами, президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС.

"Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців. Це непросто, але ми це робимо. Впевнений. Також домовилися про підтримку від Євросоюзу для українців, які вимушені були залишити свої домівки через війну. Тим, хто за кордоном і всередині нашої держави", - додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів телефонні перемовини із фон дер Ляєн: Україна продовжує поступ до членства в ЄС

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Дай Бог! Вообще не хочется чтобы ********* затянула нас в свое совковое болото опять на кучу лет.
  • Rino Onix
    Тільки потрібно відбудовувати з розумом, над цим має працювати потужна група архітекторів.
  • Александр d30dc4a6
    А почему этот заглядыватель в разные места путину, не скажет за чей счет будет это восстановление?
    Почему не говорит, что оккупант компенсирует все потери и разрушения?
    Если он сдаст плешивой собаке Украину, то ни Европа, ни Америка, не даст ни копейки на восстановление.
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