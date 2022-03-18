Обговорюємо з партнерами достатньо вагомий пакет санкцій проти РФ. Вони мають відчувати, що кожна ракета чи постріл мають свою ціну, - Зеленський

Доки триває війна Росії проти України, санкції проти РФ повинні постійно посилюватися.

Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в мене насичений переговорний день. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Шарль Мішель, Президент Європейської ради. Великий друг України – премʼєр-міністр Великої Британії Джонсон", - зауважив глава держави.

За його словами, тематика зрозуміла. По-перше, це конкретні кроки, які дадуть Україні ще більше сил, не тільки безпосередньо для оборони, а й для економіки.

"По-друге, обговорюємо наступний пакет санкцій проти Росії. Достатньо вагомий. Щоб вони відчули, що кожна ракета проти нашої держави, кожна бомба, кожен постріл мають свою ціну. Для російського бюджету, для російських компаній, для російських амбіцій та для конкретних людей, які уособлюють російську владу. І поки не буде миру для України, санкції проти Росії повинні стабільно зростати", - додав Зеленський.

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