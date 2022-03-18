Швейцарія доєднається до четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія слідом за Європейським Союзом впроваджує санкції проти Росії, аналогічні впровадженим Брюсселем, вони набудуть чинності найближчими днями, йдеться у заяві швейцарського уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"18 березня Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення також впровадити ці санкції ЄС. Відповідні заходи набудуть чинності найближчими днями..." - наголошується в ній.

Отже, Швейцарія, серед іншого, запровадить заборону на експорт до РФ предметів розкоші, проте уряд зазначає, що такі санкції стосуються лише невеликої частини від світового експорту Швейцарії таких товарів.

"Заборона на експорт товарів розкоші, що є в нових санкціях, зачіпає лише невелику частину глобального експорту Швейцарії таких товарів. Проте певних компаній це торкнеться серйозно", - йдеться у заяві.

Раніше цього тижня ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій щодо РФ. Він передбачав заборону на експорт до Росії предметів розкоші. Під заборону потрапили автомобілі вартістю понад 50 тис. євро та мотоцикли дорожчі за 5 тис. євро, аксесуари та запчастини до них, музичні інструменти дорожчі за 1500 євро, предмети мистецтва та антикваріат; екіпірування для гірських лиж, гольфу, підводного плавання та вітрильного спорту; різноманітні більярди та аксесуари до них, електронна техніка, відеоігри, столове срібло та фарфор, килими, різноманітний одяг тощо.

Крім того, санкції ЄС передбачають заборону на імпорт із РФ частини сталеливарної продукції, заборону на привласнення кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборону надання рейтингових послуг російським клієнтам.

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Новими санкціями також було заборонено транзакції з низкою держкомпаній та інвестиції у сфері енергетики РФ, проте винятки зробили для мирного атома і транспортування енергоресурсів до ЄС. Окрім цього, до санкційних списків було внесено дев'ять компаній, пов'язаних з обороною промисловістю РФ.