Батько та син намагалися вдати з себе багатодітних татусів для виїзду за кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Сьогодні вночі у пункт пропуску "Ужгород" на виїзд з України прибули двоє чоловіків – батько та син. На контроль разом з паспортами обидвоє надали по три свідоцтва про народження дитини.
Відповідно до рішення уряду, чоловіки, які мають на утриманні троє або більше дітей, мають право на виїзд за межі України у воєнний час. Тож "кмітливі" чоловіки вирішили скористатися цією нормою законодавства і вдати з себе багатодітних батьків.
"Під час перевірки документів прикордонники встановили, що п’ять з шести свідоцтв про народження підроблені. Липові документи встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції. Чоловіків через кордон не пропустили", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в діях чоловіків вбачаються ознаки правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".