Зеленський відзначив державними нагородами 138 військових. ПЕРЕЛІК
Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені: Сирський Олександр Станіславович, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці", - сказав Зеленський.
За його словами, такою ж відзнакою нагороджено майора Тараса Мазурка. Він - командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.
Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджена сержант Руслана Нуца. Вона - старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі.
"Слава всім нашим героям! Слава Україні!", - виголосив Президент.
Пізніше відповідний указ №145/2022 опублікували на сайті Глави держави.
Далі наводимо повний список нагороджених українських воїнів:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КАЧУРА Романа Володимировича — полковника
МАЗУРКА Тараса Леонідовича — майора
СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича — генерал-полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ЛАБУЗОВА Володимира Володимировича — майора медичної служби
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — капітана
ГУЗІЯ Володимира Андрійовича (посмертно) — солдата
ГУЦОЛА Олега Вікторовича (посмертно) — майора
ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
КАЛАШНИКОВА Олександра Андрійовича — солдата
КРИШТАЛЯ Івана Івановича — старшого солдата
ЛОМАКУ Ярослава Олеговича (посмертно) — капітана
ЛЯШКА Євгенія Юрійовича — штаб-сержанта
МАМОНОВУ Мар’яну Володимирівну — капітана медичної служби
НАУМЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта
НУЦУ Руслану Василівну — сержанта
СЕМЕНОВА Івана Олександровича — старшого солдата
СКУРІДІНА Дмитра Сергійовича — солдата
ТИХОНЬКА Владислава Олександровича — старшого сержанта
ТКАЧЕНКА Юрія Юрійовича — лейтенанта
ТРОФИМЧУКА Володимира Юрійовича — солдата
ШИНКАРЕНКА Ігоря Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВІЗІРЕНКА Олега Анатолійовича — лейтенанта
КАПРИГОРА Єгора Олександровича — старшого лейтенанта
КОСЮГУ Олександра Сергійовича — капітана
МУСІЄНКА Ігоря Вікторовича — майора
ОЛІЙНИКА Костянтина Михайловича — головного сержанта
СТУКА Віталія Андрійовича — старшого сержанта
ФЄДОСЄЄВА Леоніда Валерійовича — майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БЕРЕЖНОГО Вадима Валерійовича — старшого матроса
БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Юрійовича — старшого солдата
БЛИЗНАКА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
ВАРИВОДА Олега Вікторовича — сержанта
ВОЛКОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
ГОКОВА Сергія Вікторовича — сержанта
ГОЛОВАТІКА Василя Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГОРЮНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата
ГРИПАСЬ Наталію Віталіївну — сержанта
ДАРКОВСЬКУ Наталію Анатоліївну — молодшого сержанта
ДІКУСАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ДОРОШЕНКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
ДУБЕНЧУКА Вадима Леонідовича — старшого солдата
ЄФРЕМОВА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта
ЗАПОРОЖЦЕВА Андрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
КАЛІШЕНКА Валентина Михайловича — старшого солдата
КЕРАСІДІ Романа Володимировича — сержанта
КІР’ЯКА Віталія Георгійовича — майстер-сержанта
КОЗЛОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
КОЛЄСНІКА Євгенія Юрійовича — підполковника
КОРОБЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого сержанта
КРУПСЬКОГО Владислава Вячеславовича — лейтенанта
КУЛИКА Олександра Леонідовича — старшого солдата
КУТЬКА Максима Олеговича — старшого солдата
ЛАПУ Богдана Вікторовича — сержанта
ЛИСЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата
ЛІФАРЯ Сергія Петровича — молодшого сержанта
ЛЮБИМЕНКА Дениса Вікторовича — майстер-сержанта
МАЛЯНЧУКА Максима Володимировича — солдата
МАТАТА Володимира Васильовича — старшого солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
МОНАСТИРСЬКОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
НАТАЛЬЧЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта
НЕРУЧЕВА Дениса Сергійовича — сержанта
ОНИЩЕНКА Сергія Миколайовича — сержанта
ПЕДУРЦЯ Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
ПИРЕУ Віталія Вікторовича — старшого солдата
РАКОВСЬКОГО Євгена Віталійовича (посмертно) — солдата
РУБАНА Едуарда Ігоровича (посмертно) — солдата
САГАНА Костянтина Костянтиновича — старшого лейтенанта
СЕНІКА Станіслава Леонідовича — старшого солдата
СЛОБОДЯНИКА Олега Володимировича — солдата
СОБЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата
СОКОРЕНКА Івана Петровича — солдата
СТРЕМОУХА Сергія Олександровича — старшого солдата
ТАРАСЮКА Ігоря Петровича — сержанта
ФЕДОРОВА Андрія Павловича (посмертно) — старшого лейтенанта
ФЕРАРА Михайла Михайловича (посмертно) — головного сержанта
ФЕСЕНКА Максима Вікторовича — солдата
ХОМЕНКО Світлану Михайлівну — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта
ШРОЛЯ Віталія Леонідовича — старшого лейтенанта
ШУМЛЯКОВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта
ЩЕРБИНУ Миколу Віталійовича — старшого солдата
ЯВКУНА Віталія Валерійовича — старшого солдата
ЯСЬКА Олександра Олексійовича (посмертно) — капітана
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
ДАВІДЮКА Володимира Володимировича — лейтенанта
КАМІНСЬКОГО Андрія Володимировича — лейтенанта
КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — лейтенанта
ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича — майора
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АГАФОНОВА Сергія Сергійовича — старшого матроса
АРСЕНТЮК Світлану Леонідівну — старшого солдата
БАНДУРКА Дмитра Вікторовича — старшого матроса
БАРБУЛ Вікторію Вікторівну (посмертно) — старшого солдата
БАТОВА Гліба Сергійовича — головного корабельного старшину
БЕРІНУ Олену Віталіївну (посмертно) — солдата
БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — старшого матроса
БОНДАРЕНКА Павла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
БОНДАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ВОЛОШИНА Миколу Яковича — старшого матроса
ГОЛОДНЮКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ГОЛУБА Ігоря Миколайовича — підполковника
ГРИБІНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
ГУЦОЛ Ларису Миколаївну (посмертно) — старшого солдата
ДІДЕНКА Микиту Сергійовича — солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКУ Олену Миколаївну (посмертно) — солдата
ДУМБРАВУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата
ЄМЕЛЬЯНОВА Михайла Віталійовича — старшого матроса
ЗАБИТЧУКА Олександра Миколайовича — матроса
ЗАЇКІНА Олександра Юрійовича — старшого матроса
ЗАЇКІНА Сергія Геннадійовича — старшого лейтенанта
ЗАЙЦЕВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЗЕГРЮ Юрія Миколайовича — старшого солдата
КОЗЯРІВСЬКОГО Костянтина Олександровича — солдата
КОСАР Лідію Ігорівну (посмертно) — солдата
КУЗЬМІНА Олександра Валерійовича — старшого солдата
КУТІШЕВСЬКУ Людмилу Русланівну (посмертно) — старшого сержанта
ЛАЗАРЄВА Богдана Валерійовича — солдата
ЛЕНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
МЕДВЕДЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
ОЛІЙНИКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
ПАВЛУШЕНКА Олександра Миколайовича — матроса
ПРОЦИШИНУ Наталію Андріївну (посмертно) — солдата
РИБАЛКА Миколу Миколайовича — старшого матроса
РУССУ Андрія Ігоровича — матроса
САБАТИНА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
САПУНОВА Іллю Васильовича — матроса
СКУРАТ Тетяну Валентинівну (посмертно) — солдата
СТРАТОН Аллу Вікторівну (посмертно) — старшого солдата
ТАРКОВСЬКОГО Василя Вікторовича — старшого матроса
ТАРКОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — старшого матроса
ТКАЧЕНКА Дмитра Георгійовича — лейтенанта
ТОПЧЕЄВА Юрія Олександровича — головного сержанта
ХМІЛЕВСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата
ЧЕРНІЯ Олега Івановича (посмертно) — старшого сержанта
ШАВОЯНА Мералі Шаліковича — солдата
ШАПОРОВУ Наталію Миколаївну (посмертно) — солдата
ШОРИС Ольгу Павлівну (посмертно) — старшого солдата
ШУДУ Олексія Адольфовича (посмертно) — майора
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
САВЕНКА Степана Васильовича — старшого солдата.