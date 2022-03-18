Зеленський відзначив державними нагородами 138 військових. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені: Сирський Олександр Станіславович, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці", - сказав Зеленський.

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За його словами, такою ж відзнакою нагороджено майора Тараса Мазурка. Він - командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджена сержант Руслана Нуца. Вона - старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі.

"Слава всім нашим героям! Слава Україні!", - виголосив Президент.

Пізніше відповідний указ №145/2022 опублікували на сайті Глави держави.

Далі наводимо повний список нагороджених українських воїнів:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КАЧУРА Романа Володимировича — полковника

МАЗУРКА Тараса Леонідовича — майора

СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича — генерал-полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ЛАБУЗОВА Володимира Володимировича — майора медичної служби

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ВИШНЕВСЬКОГО Сергія Вікторовича (посмертно) — капітана

ГУЗІЯ Володимира Андрійовича (посмертно) — солдата

ГУЦОЛА Олега Вікторовича (посмертно) — майора

ДЕРЕВЯНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта

КАЛАШНИКОВА Олександра Андрійовича — солдата

КРИШТАЛЯ Івана Івановича — старшого солдата

ЛОМАКУ Ярослава Олеговича (посмертно) — капітана

ЛЯШКА Євгенія Юрійовича — штаб-сержанта

МАМОНОВУ Мар’яну Володимирівну — капітана медичної служби

НАУМЕНКА Андрія Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта

НУЦУ Руслану Василівну — сержанта

СЕМЕНОВА Івана Олександровича — старшого солдата

СКУРІДІНА Дмитра Сергійовича — солдата

ТИХОНЬКА Владислава Олександровича — старшого сержанта

ТКАЧЕНКА Юрія Юрійовича — лейтенанта

ТРОФИМЧУКА Володимира Юрійовича — солдата

ШИНКАРЕНКА Ігоря Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ВІЗІРЕНКА Олега Анатолійовича — лейтенанта

КАПРИГОРА Єгора Олександровича — старшого лейтенанта

КОСЮГУ Олександра Сергійовича — капітана

МУСІЄНКА Ігоря Вікторовича — майора

ОЛІЙНИКА Костянтина Михайловича — головного сержанта

СТУКА Віталія Андрійовича — старшого сержанта

ФЄДОСЄЄВА Леоніда Валерійовича — майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БЕРЕЖНОГО Вадима Валерійовича — старшого матроса

БІЛОШИЦЬКОГО Вадима Юрійовича — старшого солдата

БЛИЗНАКА Максима Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАРИВОДА Олега Вікторовича — сержанта

ВОЛКОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

ГОКОВА Сергія Вікторовича — сержанта

ГОЛОВАТІКА Василя Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГОРЮНОВА Олега Юрійовича — старшого солдата

ГРИПАСЬ Наталію Віталіївну — сержанта

ДАРКОВСЬКУ Наталію Анатоліївну — молодшого сержанта

ДІКУСАРА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ДОРОШЕНКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

ДУБЕНЧУКА Вадима Леонідовича — старшого солдата

ЄФРЕМОВА Ігоря Миколайовича — штаб-сержанта

ЗАПОРОЖЦЕВА Андрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

КАЛІШЕНКА Валентина Михайловича — старшого солдата

КЕРАСІДІ Романа Володимировича — сержанта

КІР’ЯКА Віталія Георгійовича — майстер-сержанта

КОЗЛОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

КОЛЄСНІКА Євгенія Юрійовича — підполковника

КОРОБЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого сержанта

КРУПСЬКОГО Владислава Вячеславовича — лейтенанта

КУЛИКА Олександра Леонідовича — старшого солдата

КУТЬКА Максима Олеговича — старшого солдата

ЛАПУ Богдана Вікторовича — сержанта

ЛИСЕНКА Дмитра Сергійовича — солдата

ЛІФАРЯ Сергія Петровича — молодшого сержанта

ЛЮБИМЕНКА Дениса Вікторовича — майстер-сержанта

МАЛЯНЧУКА Максима Володимировича — солдата

МАТАТА Володимира Васильовича — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

МОНАСТИРСЬКОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

НАТАЛЬЧЕНКА Олега Анатолійовича — молодшого сержанта

НЕРУЧЕВА Дениса Сергійовича — сержанта

ОНИЩЕНКА Сергія Миколайовича — сержанта

ПЕДУРЦЯ Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

ПИРЕУ Віталія Вікторовича — старшого солдата

РАКОВСЬКОГО Євгена Віталійовича (посмертно) — солдата

РУБАНА Едуарда Ігоровича (посмертно) — солдата

САГАНА Костянтина Костянтиновича — старшого лейтенанта

СЕНІКА Станіслава Леонідовича — старшого солдата

СЛОБОДЯНИКА Олега Володимировича — солдата

СОБЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата

СОКОРЕНКА Івана Петровича — солдата

СТРЕМОУХА Сергія Олександровича — старшого солдата

ТАРАСЮКА Ігоря Петровича — сержанта

ФЕДОРОВА Андрія Павловича (посмертно) — старшого лейтенанта

ФЕРАРА Михайла Михайловича (посмертно) — головного сержанта

ФЕСЕНКА Максима Вікторовича — солдата

ХОМЕНКО Світлану Михайлівну — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта

ШРОЛЯ Віталія Леонідовича — старшого лейтенанта

ШУМЛЯКОВСЬКОГО Олександра Віталійовича — штаб-сержанта

ЩЕРБИНУ Миколу Віталійовича — старшого солдата

ЯВКУНА Віталія Валерійовича — старшого солдата

ЯСЬКА Олександра Олексійовича (посмертно) — капітана

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ДАВІДЮКА Володимира Володимировича — лейтенанта

КАМІНСЬКОГО Андрія Володимировича — лейтенанта

КРАВЧЕНКА Юрія Олексійовича — лейтенанта

ЧЕРНИШЕВА Вадима Михайловича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АГАФОНОВА Сергія Сергійовича — старшого матроса

АРСЕНТЮК Світлану Леонідівну — старшого солдата

БАНДУРКА Дмитра Вікторовича — старшого матроса

БАРБУЛ Вікторію Вікторівну (посмертно) — старшого солдата

БАТОВА Гліба Сергійовича — головного корабельного старшину

БЕРІНУ Олену Віталіївну (посмертно) — солдата

БОНДАРЕНКА Володимира Олександровича — старшого матроса

БОНДАРЕНКА Павла Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

БОНДАРЯ Андрія Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ВОЛОШИНА Миколу Яковича — старшого матроса

ГОЛОДНЮКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ГОЛУБА Ігоря Миколайовича — підполковника

ГРИБІНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата

ГУЦОЛ Ларису Миколаївну (посмертно) — старшого солдата

ДІДЕНКА Микиту Сергійовича — солдата

ДОБРОВОЛЬСЬКУ Олену Миколаївну (посмертно) — солдата

ДУМБРАВУ Андрія Івановича (посмертно) — солдата

ЄМЕЛЬЯНОВА Михайла Віталійовича — старшого матроса

ЗАБИТЧУКА Олександра Миколайовича — матроса

ЗАЇКІНА Олександра Юрійовича — старшого матроса

ЗАЇКІНА Сергія Геннадійовича — старшого лейтенанта

ЗАЙЦЕВА Дмитра Сергійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЗЕГРЮ Юрія Миколайовича — старшого солдата

КОЗЯРІВСЬКОГО Костянтина Олександровича — солдата

КОСАР Лідію Ігорівну (посмертно) — солдата

КУЗЬМІНА Олександра Валерійовича — старшого солдата

КУТІШЕВСЬКУ Людмилу Русланівну (посмертно) — старшого сержанта

ЛАЗАРЄВА Богдана Валерійовича — солдата

ЛЕНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

МЕДВЕДЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

ОЛІЙНИКА Сергія Олексійовича — старшого солдата

ПАВЛУШЕНКА Олександра Миколайовича — матроса

ПРОЦИШИНУ Наталію Андріївну (посмертно) — солдата

РИБАЛКА Миколу Миколайовича — старшого матроса

РУССУ Андрія Ігоровича — матроса

САБАТИНА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

САПУНОВА Іллю Васильовича — матроса

СКУРАТ Тетяну Валентинівну (посмертно) — солдата

СТРАТОН Аллу Вікторівну (посмертно) — старшого солдата

ТАРКОВСЬКОГО Василя Вікторовича — старшого матроса

ТАРКОВСЬКОГО Владислава Анатолійовича — старшого матроса

ТКАЧЕНКА Дмитра Георгійовича — лейтенанта

ТОПЧЕЄВА Юрія Олександровича — головного сержанта

ХМІЛЕВСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата

ЧЕРНІЯ Олега Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ШАВОЯНА Мералі Шаліковича — солдата

ШАПОРОВУ Наталію Миколаївну (посмертно) — солдата

ШОРИС Ольгу Павлівну (посмертно) — старшого солдата

ШУДУ Олексія Адольфовича (посмертно) — майора

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

САВЕНКА Степана Васильовича — старшого солдата.