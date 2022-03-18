ЗСУ укріплюють третє кільце оборони Києва

ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа-центрі України.

"Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалась завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони.

Наразі по правому берегу ворога зупинено майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По лівому берегу його зупинили.

Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямках противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони", - розповів Грузевич.

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За його словами, навколо столиці діє система ППО. На жаль, ракети, які збивають наші захисники, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

Два складні напрямки, з яких противник завдає ракетних ударів – з Чорного моря і з боку Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі триває робота над системою, яка зведе до мінімуму влучання ракет у цивільне населення, зазначив Грузевич.

Він додав, що у Києві створено ефективну протидиверсійну систему. За останні дні знайдено і знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.

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