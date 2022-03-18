Кіберполіцією заблоковано 1,5 тисячі ворожих ресурсів, - Клименко

Кіберполіцією заблоковано 1500 ворожих ресурсів, які мали майже 15 млн аудиторії.

.Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію.

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Клименко нагадав, що ще 26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA - https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот - https://t.me/stopdrugsbot.

"Від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тисяч учасників. Вони надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів, - зазначив Клименко. - Також заблоковано більше 3 тисяч публікацій, що виправдовували воєнні злочини й загибель мирного населення України".

Клименко додав, що ще в один спеціальний бот у Телеграмі "Народний месник" - https://t.me/ukraine_avanger_bot користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались.

Станом на 18 березня через бот надійшло понад 44 тисячі повідомлень.