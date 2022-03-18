Хакери Anonymous зламали вебкамери в різних регіонах Росії та виклали дані у загальний доступ

Знаменитий хакерський рух Anonymous, який оголосив війну путінському режиму, зламав вебкамери по всій Росії та виклав дані у загальний доступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

У своєму обліковому записі в Twitter Anonymous виклали пост з текстом "У тилу ворога. Дампи російських камер, надані вам Anonymous". Також твіт містив посилання на спеціально створений як сховище сайт https://behindenemylines.live/. Фавікон нового ресурсу прикрашений синьо-жовтим прапором України.

На сайті можна подивитися трансляцію камер відеоспостереження, розташованих на вулиці, в магазинах, під'їздах будинків, ресторанах, офісах, школах. Загалом представлені дані з кількох десятків пристроїв.Поверх відеопотоку хакери наклали повідомлення для росіян, які містять викриття злочинного кремлівського режиму.

"Якщо ви росіянин, ми просто хочемо, щоб ви знали, що вам промивають мізки державною пропагандою, а Кремль і Путін вам брешуть, — пишуть Anonymous на сторінках свого сайту. — Україна не контролюється нацистами, їм не потрібно, щоби ви їх "рятували". Вам слід протистояти та звільнитися від свого диктатора. Ми розуміємо, що це страшно та легше сказати, ніж зробити, але з вами весь світ, який підтримує та спостерігає за вами. Боріться за ваш дім".

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Також кіберрух анонсував зламування камер у Білорусі та Україні з метою передачі даних військовій розвідці нашої країни.

Наприкінці свого послання активісти запропонували жителям Росії та Білорусі виходити на протести, створювати перешкоди для злочинного уряду, поширювати правдиву інформацію серед друзів та рідних, а також збирати дані для розвідки України.

Українців закликали залишатися у безпеці, допомагати людям, надаючи знання та медикаменти, а також боротися у будь-який спосіб.

Anonymous також попросили допомогти українським військовим та ділитися інформацією у соцмережах.

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