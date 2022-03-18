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Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не в інтересах Китаю: "Це те, чого ми не хочемо бачити"

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Сі Цзіньпін заявив Байдену, що війна в Україні не в інтересах Китаю: "Це те, чого ми не хочемо бачити"
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Про це повідомили державні ЗМІ Китаю після розмови двох лідерів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За інформацією китайських медіа, Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом по відеозв’язку, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.

"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - цитують держЗМІ китайського лідера.

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Згідно з повідомленнями, Сі Цзіньпін сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Володимира Путіна в Україні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Прямо лещатами доводиться з китайців це витягати.
    Коли фуйла на червоний фонарь викличеш ?
  • 4uxpux
    Передайте узкоглазому,что это война.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ми спостерігаємо історичний момент - перетворення, вірніше оформлення по факту кацапстану з другої потуги у світі на... А от на яку, буде видно за результатами війни. А щойно другою потугою власне став Китай.
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