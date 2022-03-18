Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі, знищений російською армією, - прем'єр Міцотакіс
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Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава грецького уряду повідомив у Твіттері.
"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни", - написав він.
Нагадаємо, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. 16 березня - скинули бомбу на драматичний театр, у бомбосховищі якого ховалося близько тисячі людей.
Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.