Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі, знищений російською армією, - прем'єр Міцотакіс

3 38517
Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі, знищений російською армією, - прем'єр Міцотакіс
Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава грецького уряду повідомив у Твіттері.

Читайте також: Греція забере з Польщі частину українських біженців

"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни", - написав він.

Нагадаємо, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. 16 березня - скинули бомбу на драматичний театр, у бомбосховищі якого ховалося близько тисячі людей.

Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.

Читайте також: "Маріуполь треба деблокувати та закрити над ним небо", - Жорін

Топ коментарі

  • Dust
    дякуємо наперед !

    але зараз важливіше, щоб Греція передала Україні комплекси С-300, які одержала свого часу від Німеччини.
    ці комплекси потрібні для захисту України та Мариуполя, у тому числі і наших громадян -

    азовських греків Донбасу
  • Зэлэный_Змий
    Когда с Украины погонят рашку, то в страну пойдут такие вливания бабла, что и без всяких придурков всё будет отстроено в лучшем виде. Бабла будет настолько много, что Зеля будет делать дороги из кокса совковой лопатой. Можете даже не сомневаться. Но сейчас на повестке дня немного другие вопросы.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини