Греція відновить пологовий будинок у Маріуполі, знищений російською армією, - прем'єр Міцотакіс

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність Греції відбудувати розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава грецького уряду повідомив у Твіттері.

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"Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символі варварства війни", - написав він.

Нагадаємо, російські війська 9 березня розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. 16 березня - скинули бомбу на драматичний театр, у бомбосховищі якого ховалося близько тисячі людей.

Міністр культури Даріо Франческіні 17 березня заявив, що Італія готова відновити знищений російськими загарбниками драмтеатр у Маріуполі.

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