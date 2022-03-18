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Фонд Ахметова надав продуктові набори мешканцям трьох районів Києва

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Фонд Ахметова надав продуктові набори мешканцям трьох районів Києва
Жителі Києва та області продовжують отримувати гуманітарну допомогу Фонда Ріната Ахметова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Фонду.

Продуктові набори адресно доставляють працівники територіальних служб соціального обслуговування Києва. До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку терслужби соцзахисту. А саме похилого віку та з особливими потребами.

На сьогодні Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Також Київска область отримала 1 500 продуктових наборів.

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Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Dust, хлопчику, не треба тут ху..ню нести. У 2014 році ахмєткіни тітушки почали розкачувати Донбас. Ахмєтка хотів виторгувати у Києва статус одноосібного хазяїна Донбасу. Потім туди зайшли фсб та гру мо рф, і Ахмєтка втратив контроль над ситуацією. З'їбав...я в Київ і став "патріотом" України. Отака ***..я, малята.
  • Dust
    100 тисяч продуктових наборів лише Києву... людям, які не мають змоги купити харчі самі
    заплачені наперед налоги...
    ДТЕК забеспечує електрикою та ремонтує мережі...

    Ахметов робить щось не так ?
  • Dust
    якщо заробиш та поділишся - цілком вірно !

    а щоб не "грабували" - слідкуй за руками антимонополістки - наближеної до Зелі сусідки із Кривого Рогу
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