ЗСУ знову атакували аеродром у Чорнобаївці, який використовують окупанти, знищивши командний пункт, – Арестович

Збройні сили України знову атакували аеродром в Чорнобаївці на Херсонщині, який використовують російські загарбники для базування командних пунктів та літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП.

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"Аеродром у Чорнобаївці Херсонської області, який росіяни використовують під свої командні пункти, місця збору літаків: знову порадували нас результатом Збройні сили України, бо знову нанесли удар по аеропорту Чорнобаївки", – сказав Арестович

Він додав, що за попередніми даними, знищили передовий командний пункт восьмої загальновійськової армії південно-військового округу російської федерації.

Радник зауважив, що саме це командування російської армії відповідало за "створення і постачання збройних сил так званих "Л/ДНР", які насправді були частиною воєнної машини російської федерації і зараз гинуть у зіткненнях з нашими військовими на сході України".

Крім того, Арестович зауважив, що за попередніми даними, командувач цієї армії загинув, можливо не лише він, а і деякі генерали, але інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 15 березня внаслідок артилерійських обстрілів були знищені щонайменше три російські гелікоптери у самому аеропорту. Також постраждали кілька військових машин, поблизу аеропорту. Вважається, що це був найруйнівніший відомий удар, який українські військові завдали по російським вертольотам під час цієї війни.

На Херсонщині мешканці не припиняють акції проти російських загарбників.