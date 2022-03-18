Інформації про загиблих немає, відомо про одну тяжкопоранену людину, - Маріупольська міськрада про розбір завалів Драмтеатру
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.
Нагадується, що 16 березня окупаційні війська росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя. У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей. Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.
"Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо. У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці. За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину", - йдеться у повідомленні.
Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися.