Суд дозволив арешт Медведчука, - ДБР

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта.

Також повідомляється, що раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу генерального прокурора вжили заходів щодо міжнародного розшуку Медведчука.

Нагадається, що народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

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Місце перебування фігуранта наразі встановлюється.

ДБР також звертається до українців, які перебувають на території держави та за її межами, у разі наявної інформації про можливе місце перебування Віктора Медведчука, негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу [email protected].