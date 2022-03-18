Питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО, - міністр оборони США Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що питання щодо постачання Україні ЗРК С-300 треба розглядати на рівні НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час пресконференції в Братиславі з міністром оборони США Ллойдом Остіном заявив, що його уряд готовий надати Україні зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-300. Крім того, Братислава, за словами Надя, може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.

Це питання все ще обговорюється, тому що в цьому випадку Словаччина хотіла б отримати від НАТО "рівнозначну заміну" своїм С-300, щоб у її протиповітряній обороні не утворилося пролому.

Міністр оборони США Ллойд Остін поки що не коментує питання, чи може Пентагон надати Словаччині заміну її ЗРК. "Це питання, над якими ми продовжимо працювати з усіма нашими союзниками, і, звичайно ж, це питання не тільки для США, це питання і для НАТО", - сказав Ллойд.

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Глава Пентагону заявив журналістам, що "російські атаки, які ми спостерігали останнім часом, стосуються безпосередньо цивільного населення, і якщо ви навмисно атакуєте цивільних осіб, цілеспрямовано нападаєте на цивільних осіб, то це злочин". Ллойд закликав президента Путіна "припинити ці жахливі дії".