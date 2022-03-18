У Харкові й області позбавляються всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять почесних звань, - Синєгубов
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке звернення підписали громадські діячі, повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.
"Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків – українське місто!" – йдеться у повідомленні голови області.
Відтак, харківська наукова спільнота почала позбавляти громадян Росії почесних звань.
"Вчена рада Каразінського університету позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. "Почесного громадяна" у Садовничого забрала і Лозівська райрада. Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна", – повідомив Синєгубов.
Він наголосив, що жителі вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць.
"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я спрямував колектив театру", – повідомив голова області.
Він наголосив, що в харків’ян немає нічого спільного з тими, хто нищить "Градами" міста Харківської області.