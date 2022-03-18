У Харкові й області позбавляються всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять почесних звань, - Синєгубов

Жителі Харкова вимагають позбутися всього, що пов’язує місто з Росією, зокрема, йдеться і про назви вулиць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке звернення підписали громадські діячі, повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

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"Харківщина тримає оборону не лише на військовому фронті. Росіяни думали, що тут їх зустрінуть із хлібом-сіллю. Але ми дали чітко зрозуміти: Харків – українське місто!" – йдеться у повідомленні голови області.

Відтак, харківська наукова спільнота почала позбавляти громадян Росії почесних звань.

"Вчена рада Каразінського університету позбавила звання "Почесного доктора" ректора Московського вишу Віктора Садовничого. "Почесного громадяна" у Садовничого забрала і Лозівська райрада. Соромно, що уродженець Харківщини підписав звернення російських ректорів на підтримку дій злочинця Путіна", – повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що жителі вимагають позбутися всього, що пов’язує Харків із Росією. Йдеться і про назви вулиць.

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"Вилучити з назви слово "російський" вимагає колектив Харківського академічного драматичного театру імені Пушкіна. Відповідний лист-звернення на моє ім'я спрямував колектив театру", – повідомив голова області.

Він наголосив, що в харків’ян немає нічого спільного з тими, хто нищить "Градами" міста Харківської області.