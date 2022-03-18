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Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше чотири літаки та два вертольоти, - Арестович

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Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше чотири літаки та два вертольоти, - Арестович
Також Повітряні сили України збили російські крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше 4 літаки, два вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати", - розповів Арестович.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    А что у Люськи за мутные разговоры по поводу НАТО и нейтралитета Украины? Люську надо подвергнуть деразговоризации.
  • Планшет Студента
    Оце- реальність. А не хотЄлки усіляких Мединсьских.
  • Александр Петров fb6b30c7
    Похоже, что новое ПВО уже доставили
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