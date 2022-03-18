Повітряні сили України протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше чотири літаки та два вертольоти, - Арестович
7 74413
Також Повітряні сили України збили російські крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.
Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Знову нас радують Повітряні сили України, які протягом доби збили понад 10 літальних апартів противника, з яких щонайменше 4 літаки, два вертольоти, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати", - розповів Арестович.