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На кордоні Сумщини і Полтавщини триває "гадяцьке сафарі": мисливці вже відібрали у російських військових 10 танків, кулемети й автомати, - ОВА

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На кордоні Сумщини і Полтавщини триває "гадяцьке сафарі": мисливці вже відібрали у російських військових 10 танків, кулемети й автомати, - ОВА
На півночі Полтавщини, зокрема на кордоні з Сумщиною, відбуваються бойові зіткнення з російськими окупантами. Тих, хто після зустрічі з українською армією й теробороною, втекли, шукають місцеві мисливці. Частина техніки, яку відібрали в російських військових, уже відремонтована й передана ЗСУ.

Про це під час спілкування з журналістами регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами, мова про охтирський напрямок. Крім того, продовжується так зване "гадяцьке сафарі" – мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також більше 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію", – сказав Дмитро Лунін.

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Зазначив, що більше ніж 500 поранених бійців і цивільних потрапили до наших лікарень із Сумщини й Харківщини. Їм надана повна допомога. У цьому, говорить Дмитро Лунін, пересвідчився особисто.

Розповів, що в лави тероборони області залучені близько 15 тисяч людей.

"Хто не потрапив до Збройних сил, зокрема й ТрО, мають продовжити працювати. Економічний фронт також дуже важливий. Полтавщина нині тилова область, тому маємо тут забезпечити ефективну роботу економіки", – додав Дмитро Лунін.

Топ коментарі

  • Вололо Трололо
    Ми пам'ятаємо 1914 р. з генерал-губернатором Бобринським, 1918 р., різню більшовиками в Києві (так званий червоний терор), війська Денікіна і білий терор. Голод 1921-1923 рр., Голодомор 1932-1933 рр., ленінські, сталінські репресії, розстріляне Відродження, Великий терор, 1939 - такзваний "золотий вересень", злочини НКВД у 1941 році коли у Заліщиках спалили поїзд, де у вагонах були сотні українських жінок і дітей, у Тернополі, Львові, Івано-Франківську у тюрмах невинно замордованих синів і дочок України (їх так мордували, що рідні немогли опізнати тіла), "освободітєлі хренові". Так прикрив москаль свої злочини у ході відступу перед нацистами. Ми пам'ятаємо окупацію радянськими військами України у 1944 році. Слова жукова "нехай здохнуть на полі бою, ніж потім дусити їх по таборах". Голод 1946-47, операцію "Вісла". Переорані села на Волині, щоб ви розуміли, із жителями (для тих хто не вчить історії). І це невесь перелік злочинів москалів, на моїй Богом даній землі. І це лише частина 20 ст. Сьогодні їм нема прощення! Надіюся, що нарешті, лояльні до кацапів українці, це зрозуміють. І нарешті, питання " какая разніца" буде закрите. Якщо ще хтось незрозумів, що москаль нас ненавидить до мозку костей, він бачить свою кволість, немічність, тупість на фоні української нації, його комплекс меншовартості заставляє ненавидіти все українське. Москаль навіть зумів переконати частину українців у тому, що українська мова це нарєчіє, а руZкий язік це "велич" мов, шкода їх розчаровувати, але це і є нарєчіє, помісь слов'янських і тюркських слів, ви не повірите, але сама москальська еліта соромилась розмовляти російською, адже це мова холопів (тобто рабів, кріпаків). А сьогодні москаль, 30 років, носивши маску, лише показав свою сутність, своє обличчя, і свою ненавість до України. Він був таким завжди. Нічого нового, сьогодні ми про москалів не дізналися нічого нового. Сьогодні ми повинні заставити його заплатити за кожну сльозу, за кожного вбитого, замордованого українця. Бо в іншому випадку, відчуваючи свою безкарність, він продовжить ці злочини. І тут немає значення чи то путінська расєя, чи когось іншого. Одна жіночка сказала дуже хороші слова, що росія закінчується там, де їй надають по морді.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    так вже !!!!
    Дуже дорогий російський винищувач був збитий старою "Іглою".
    Мобілізований з "Укрпошти" збив російський літак, який бомбардував Чернігів.
    "Новий літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів) збив у небі над Черніговом працівник з "Укрпошти" ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1". Нормально так доставив. Пишаємося нашим героєм",

  • Саша Пончик
    Лесники и егеря борятся с цыганами за поставки вооружения.
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